"Io, studentessa “online“, torno alla tradizione"

Melissa Tejada, 22 anni, è una content creator con all’attivo 6,1 milioni di follower nella pagina KessyeMely - che gestisce con la sorella gemella su TikTok - più altri 155.304 nella sua pagina personale. Studiava Linguaggi dei Media all’università Cattolica di Milano. Poi, nel 2022, il passaggio al corso in Digital marketing erogato da un ateneo telematico.

Quali sono le motivazioni che l’hanno spinta a fare questa scelta?

"Principalmente il fatto che l’università tradizionale richiede tanto tempo. In quel periodo, invece, avevo bisogno di una cosa più leggera per riuscire a occuparmi del mio lavoro. Inoltre, la retta era molto più alta".

Quali sono le differenze che ha trovato una volta iniziata l’università telematica?

"Sicuramente in un’università di questo tipo non sei seguita, devi fare tutto da sola. Significa affrontare un percorso in solitudine. Non sei spronata dalla presenza dei tuoi compagni, che è una cosa che a me, personalmente, aiuta molto".

Come si svolgono gli esami?

"Nel mio caso erano strutturati con tutte domande ’a crocette’ e due domande aperte, che ovviamente valgono di più. Avviene tutto attraverso un server che è in grado di rilevare i movimenti facciali, non è possibile nemmeno muovere gli occhi da destra a sinistra, altrimenti la prova viene annullata automaticamente. Nel caso in cui si prenda 17 o 16, è possibile svolgere un orale di due domande, altrimenti si è bocciati".

Cosa le manca dell’università tradizionale?

"I miei amici, l’interazione, l’aperitivo post-esame. Direi il prima, dopo e durante".

Questa decisione come ha influenzato la sua vita? La consiglierebbe come modalità?

"Ho trovato un equilibrio. Ho gestito meglio il mio lavoro. Dal punto di vista degli studi invece mi sento rimasta indietro. La consiglierei a chi è abituato a studiare da solo e ha già una buona base di partenza".

Si è pentita di questa scelta o la rifarebbe?

"In realtà sto pensando di tornare in Cattolica, ho presentato la rinuncia agli studi per Digital marketing: riprenderò da dove ho lasciato".

Giulia Gatti