"Io, spintonata e minacciata da un uomo"

"Sono stata aggredita con spinte e insulti. L’uomo continuava a fare il gesto di volermi sgozzare. Così, senza motivo". È il tweet con cui ieri mattina Alessia Lautone, giornalista e direttrice dell’agenzia di stampa Lapresse, ha denunciato su X di essere stata minacciata da uno sconosciuto in via San Gregorio. Stando a quanto risulta al Giorno, la donna ha chiamato il 112 per segnalare l’accaduto. La centrale operativa di via Moscova ha inviato sul posto un equipaggio dei carabinieri per individuare l’uomo; un’ora dopo, un’altra pattuglia di militari ha identificato un clochard, che dalle descrizioni potrebbe essere l’autore del raid, in vista di un’eventuale denuncia. A Lautone sono arrivati diversi messaggi di solidarietà: dal presidente del Senato Ignazio La Russa ai ministri Matteo Salvini e Gennaro Sangiuliano.