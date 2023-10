“Io non rischio” a Cinisello Balsamo: studenti simulano situazioni d'emergenza

Le simulazioni di un’emergenza arrivano all’istituto Cartesio, che ha ospitato la protezione civile di Cinisello per una serie di esercitazioni pratiche e per un laboratorio di cittadinanza attiva, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali. Nell’istituto superiore cittadino sono stati montati sei stand tematici: montaggio tenda, prevenzione del rischio idrogeologico, primo soccorso, utilizzo delle radio, utilizzo delle manichette antincendio e antincendio boschivo, oltre a uno specifico stand dedicato alla campagna sociale “io non rischio”, promossa dal dipartimento nazionale di protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri. I ragazzi, durante la giornata, hanno potuto partecipare a tutte le operazioni che i volontari svolgono durante le emergenze. "L’obiettivo è promuovere, nell’ottica della cittadinanza attiva dei più giovani, la salvaguardia dell’ambiente e i comportamenti consapevoli da adottare negli scenari di rischio". La.La.