Incidente in via Arici: è morto il ragazzo di 25 anni investito da un bus Atm

E’ morto il ragazzo di 25 anni investito questa mattina, martedì 7 marzo, in via Arici, all’angolo con via Padova. Era stato investito da un autobus dell’Atm nel tratto della lunga strada di collegamento fra Loreto e il Nord Milano che attraversa il quartiere Ponte Nuovo.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l’uomo, verso le 8.40, stava attraversando la strada nei pressi delle strisce pedonali all’imbocco di via Arici, laterale che si trova in una zona in cui vige il limite dei 30 chilometri all’ora. In quel momento stava transitando, venendo da via della Salle, un bus Atm della linea 53 che, per cause ancora in corso di accertamento, mentre entrava nella strada da via Padova, presumibilmente con il semaforo verde, ha urtato il pedone.

Le condizioni dell’investito erano apparse subito molto gravi. Sul posto si sono precipitati i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure del caso, hanno deciso di portare il ferito all’ospedale di Niguarda, dove è arrivato in arresto cardiaco. In questo momento è monitorato dai medici.

Sul posto, per i rilievi, si sono precipitati gli agenti della polizia locale, che hanno effettuato tutti gli accertamenti per la ricostruzione dell’esatta dinamica. Molti i testimoni che, a quell’ora, si trovavano nella zona: hanno assistito all’urto e le le loro informazioni potranno essere utili all’indagine. Soprattutto, però, sarà fondamentale capire se – come sembra – il mezzo è dotato di una telecamera, installata nella parte posteriore, che dovrebbe aver ripreso l’investimento.