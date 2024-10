Incidente a Lacchiarella, gravissimo un uomo investito da un'auto sulla Binasca

Lacchiarella (Milano), 4 ottobre 2024 – Gravissimo incidente stradale questa sera, 4 ottobre, pochi minuti prima delle 20.30 sulla provinciale 40 Binasca dove, per cause ancora in fase di accertamento, un uomo di 52 anni è stato travolto da un'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 di Milano con un'ambulanza e un'automedica, i carabinieri e i vigili del fuoco. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto di Provinciale 40 e successivamente riaprirlo al traffico a senso unico alternato.

Per poter consentire ai soccorritori di prestare le cure alla vittima i vigili del fuoco hanno dovuto illuminare a giorno la zona. L'incidente è avvenuto nei pressi della piscina comunale di Lacchiarella che si trova lontano dal centro abitato lungo un tratto di strada completamente buio e senza corsie protette per ciclisti e pedoni. L'uomo in gravissime condizioni è stato rianimato sul posto dai medici e dai paramedici. È stato trasportato in codice rosso in ospedale.