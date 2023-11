Investita sulle strisce. Grave 69enne

Un donna di 69 anni è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali ieri alle 17 in via Cernaia all’angolo con via Montebello, in zona Brera. L’ennesimo pedone travolto in città. Stando a quanto rilevato finora dalla polizia locale, la donna è presa in pieno da un furgone Ford transit, restando a terra. Immediata la richiesta di aiuto: soccorsa dal 118, con due ambulanze e un’automedica, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo. La dinamica è ancora da accertare ma secondo quanto emerso finora il mezzo stava percorrendo via Montebello provenendo da via San Marco e diretto verso corso di Porta Nuova quando ha investito la donna che stava attraversando la strada.

M.V.