Investita da un’auto sulle strisce, Concetta Atania muore dopo due giorni di agonia

Cesano Boscone (Milano), 10 agosto 2024 – Sono state ore piene di speranza, ma le condizioni di Concetta Atania erano disperate. Troppo gravi le ferite riportate dopo il violentissimo impatto con la Hyundai Getz, guidata da una 22enne. L’investimento è avvenuto mercoledì pomeriggio e le condizioni della donna sono sembrate subito molto critiche. Prima l’impatto con il parabrezza dell’auto, poi il volo e la caduta sull’asfalto, battendo la testa. I soccorsi sono arrivati in pochi minuti e il personale sanitario ha intubato la donna per poi portarla in ospedale, in volo con l’elicottero del 118.

I medici dell’Humanitas l’hanno operata d’urgenza, con un delicato intervento di neurochirurgia: hanno provato di tutto per cercare di salvare la vita alla donna. Uscita dalla sala operatoria, è stata portata in terapia intensiva, ma non è riuscita a riprendersi e, dopo qualche ora, è deceduta in ospedale. Tutto in meno di due giorni: tanto è durato il calvario dei familiari di Concetta Atania, che aveva compiuto 62 anni da meno di un mese.

Una speranza condivisa anche dalla 22enne che si è fermata subito dopo l’impatto e ha raccontato agli agenti della polizia locale cesanese di non essersi accorta che la donna stava attraversando sulle strisce pedonali, in via Kuliscioff, verso la strada Nuova Vigevanese. Si è distratta, ma non si sa ancora per cosa. Forse all’origine della mancata concentrazione al volante potrebbe esserci l’uso del cellulare, ma è ancora tutto da chiarire e saranno le indagini a determinare ogni dettaglio del terribile incidente. Con lei, in macchina, c’erano altre persone, rimaste sconvolte dall’incidente ma uscite incolumi dall’impatto, come la guidatrice e altre due persone, salve per miracolo mentre attraversavano anche loro sulle strisce pedonali.

Il fascicolo depositato in procura dagli agenti passa così da lesioni gravissime a omicidio stradale. Immediato era stato il ritiro della patente alla ragazza: l’aveva presa da circa quattro mesi.

La comunità di Cesano Boscone, dove Concetta Atania, originaria di Napoli, viveva da anni, nel quartiere Tessera, a neanche cento metri dal punto dell’investimento, si è stretta ai familiari della donna con centinaia di commenti sui social. Il sindaco Marco Pozza ha sentito direttamente i parenti della 62enne, esprimendo il dolore e le condoglianze dell’amministrazione comunale e di tutta la città.