Investita 12enne: finisce all’ospedale

Attimi di paura si sono vissuti, ieri mattina intorno alle 7.30, all’incrocio semaforico tra via dei Giovi e via Figini, a Ospitaletto, a quell’ora molto trafficato dagli automobilisti pendolari. Una bambina di 12 anni ha attraversato all’improvviso via dei Giovi sulle strisce pedonali di quest’incrocio, venendo investita da una monovolume che precedeva per fortuna a bassa velocità, con il semaforo verde, in direzione sud, verso Milano. L’automobilista si è subito fermata e ha prestato i primi soccorsi alla piccola: immediatamente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Cormano e il personale delle autoambulanze, arrivate in questa zona del territorio cormanese. I vigili di Cormano hanno così attivato i rilievi del caso in via dei Giovi. La bambina è stata caricata sull’autoambulanza ed è stata trasportata all’Ospedale milanese di Niguarda in codice giallo per gli accertamenti diagnostici. Giu.Na.