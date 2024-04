Investimento di 50 milioni per il Villoresi

Fra gli investimenti anti-alluvione in provincia una cinquantina di milioni sono stati finanziati da Palazzo Lombardia al Consorzio Villoresi. Accanto alle opere realizzate ce ne è in programma un’altra, la più costosa di tutte, serviranno 30 milioni per costruire la super vasca, un invaso da 1 milione di metri cubi d’acqua fra Bussero, Pessano e Gorgonzola che servirà a trattenere l’acqua in casi di eventi climatici estremi. Ancora alle fasi preliminari, ma un altro tassello del puzzle "per giocare d’anticipo" come spiega l’assessore regionale al Territorio Gianluca Comazzi (nella foto). Al suo fianco a Gessate, a fine marzo per un sopralluogo al bacino artificiale in arrivo in città, Alessandro Folli, presidente del Villoresi, che lo porterà a termine: "La tutela del territorio – ha detto - ci vedrà sempre più in prima fila alla luce della competenza e dell’esperienza accumulata nella gestione idrica". La febbre del pianeta "induce una serie di passaggi obbligati sul fronte della protezione del suolo e questi invasi sono senza dubbio strategici per l’incolumità di tutti". Il prossimo obiettivo è "cancellare il pericolo Molgora". "La vasca che ci riguarda direttamente – aggiunge Massimo Vadori, primo cittadino di Bussero – è attesa da 20 anni e servirà a tutelare l’area a valle del torrente. Ogni intervento in questa direzione è importante. Dovremo discutere alcuni punti, fra i quali a chi spetterà pulire dopo la piena. Per ora siamo in attesa dell’avvio della progettazione. A fine 2023 ci hanno detto che sarebbe cominciata in questo primo scorcio di anno, costerà 600mila euro, i fondi c’erano già".

Bar.Cal.