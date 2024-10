"Investi on line". Ma è una trappola

Il falso trading online, la truffa informatica sulle attività di compravendita di azioni e titoli finanziari in rete, è un fenomeno criminale in espansione. Nel 2023 la Polizia Postale ha ricevuto oltre 3400 denunce di truffe di questo tipo (+ 12% rispetto al 2022); oltre 111 milioni di euro sottratti. I cybercriminali si servono dell’Intelligenza artificiale: l’utilizzo di semplici software consente loro di realizzare video promozionali che riproducono voce e aspetto di amministratori delegati, politici, personalità amate dal pubblico, a cui vengono attribuite parole mai dette al fine di promuovere l’offerta. La vittima viene poi persuasa a investire online, affidandosi ai consigli di un truffatore che si finge broker professionista. Ma in nessun caso il denaro versato tornerà nella sua disponibilità. Come difendersi? Non credere alla promessa di guadagni fuori mercato; non condividere dati personali; verificare l’attendibilità di chi propone l’investimento, visitando i siti della Consob e della Banca d’Italia. Non cadere in trappola, alla richiesta di un pagamento ulteriore con il pretesto di sbloccare il capitale investito. Denunciare subito, se ci si riconosce vittime. Per informazioni e segnalazioni rivolgersi alla Polizia postale (www.commissariatodips.it).