Intrusi nelle cantine: sgomberi e controlli

Occupazioni abusive nelle cantine e negli spazi comuni delle case popolari restano una piaga, spesso segnalata dagli inquilini regolari. E tra i luoghi presi di mira c’è il caseggiato delle vie Villani e Giuffrè, in zona Maciachini, ieri oggetto di un maxi intervento della polizia locale, direzione casa del Comune di Milano e MM casa, per allontanare intrusi. "Lo avevamo fatto il 1° agosto – scrive l’assessore Marco Granelli (Sicurezza) su Facebook – e poi tutti i giorni successivi ci sono stati passaggi della polizia locale, mentre MM era tornata per risaldare le lastre di chiusura divelte. Oggi (ieri per chi legge, ndr) l’impresa di MM continuerà pulizie e interventi di messa in sicurezza. Di nuovo passeremo tutti i giorni. Purtroppo da tempo alcune persone occupano questi spazi, lasciando rifiuti, creando degrado e rischio incendi. Abbiamo spesso trovato e sequestrato droga. Continueremo a portare sicurezza, decoro, qualità dell’abitare. Grazie ai cittadini per la pazienza e per le segnalazioni. Io, l’assessore alla casa Guido Bardelli, MM e la direzione casa del Comune di Milano e la polizia locale, ci incontriamo ogni 15 giorni per programmare interventi". Nei giorni scorsi sono stati messi in sicurezza i balconi ai piani rialzati delle case popolari di viale Lombardia 65, che venivano occupati da senza fissa dimora.

A completare il quadro, le azioni della polizia locale che ha bloccato tre tentativi di occupazione abusiva: in via Recoaro 4, a Lorenteggio, in via Quarti 11, a Baggio, e in via dei Panigarola 6, a Corvetto.

M.V.