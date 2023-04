Intervento per sicurezza e decoro Stop a discariche e degrado col nuovo sbocco di via Da Vinci

Un nuovo sbocco sulla vecchia Cassanese per via Leonardo da Vinci, cancellato il fondo cieco dalla strada in zona industriale record di discariche abusive, dopo anni di attesa l’arteria è stata riaperta. I lavori, cominciati a febbraio, si sono conclusi con il taglio del nastro della via che si trova alla fine dei capannoni a sud della Padana, sulla cosiddetta "Antica per Cassano". Un intervento che era stato promesso dai tempi della campagna elettorale e che non aveva solo un obiettivo viabilistico. Il quadrante che ospita le aziende a Cassina è afflitto da uno storico problema di scarico notturno di pattume. Le predilette proprio le strade a fondo chiuso fra fabbriche e uffici sguarniti dove, nottetempo ignoti sono habitué dell’abbandono di sacchi, detriti, resti da lavorazioni edili. Una pratica costosa in termini di rimozione e ripristino, e una cronica spina nel fianco sul fronte igiene e decoro urbano. Ecco, dunque, l’opera di riqualificazione, e l’inaugurazione.

"L’opera - così Egidio Vimercati, assessore ai Lavori Pubblici - ha previsto la realizzazione dello svincolo in entrata per chi arriva da est e in uscita solo in direzione ovest. Ma pure il rifacimento completo del marciapiedi con nuova cordonatura del lato est. L’asfaltatura, per ora, avverrà solo sull’ultimo tratto verso lo svincolo. Quello precedente sarà oggetto di un importante restyling già pianificato da un operatore, e non è opportuno sovrapporre". La chiusura di via Leonardo da Vinci era segnalata anche da molti imprenditori e artigiani in zona industriale, che - ricorda Gaetano Greco, delegato alla viabilità per il Comune - "avevano visto la zona degradare. Abbiamo avuto numerose istanze". Obiettivo scoraggiare "atti contrari al decoro pubblico". Una battaglia in corso da anni con controlli rinforzati e telecamere trappola, ma senza esito definitivo. "Adesso invece – conclude il sindaco Elisa Balconi- abbiamo risolto l’annosa questione".

Barbara Calderola