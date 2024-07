Interrogazioni, il recordman è il lumbard Verri. Sul podio degli atti anche Piscina e Pantaleo

Dopo la classifica di mozioni e ordini del giorno, ecco quella delle interrogazioni. Parliamo degli atti presentati dai consigliere comunali al sindaco e agli assessori della Giunta di Palazzo Marino. In totale, le interrogazioni presentate dall’inizio del mandato, nell’ottobre del 2021, fino allo scorso 3 luglio, sono state 1.063. Al primo posto c’è il capogruppo della Lega Alessandro Verri (nella foto) (237 interrogazioni), lo stesso che ha presentato il quesito all’assessore alla Sicurezza Marco Granelli per sapere quante multe non sono state notificate nei mesi scorsi ai trasgressori del Codice della strada e a quanto ammonta il mancato incasso per il Comune. Al secondo posto di questa particolare classifica si piazza un altro leghista, Samuele Piscina, con 188 interrogazioni, e al terzo il democratico Rosario Pantaleo con 141.

Pantaleo, come già segnalato dal Giorno, è il primo in classifica per numero di mozioni e odg presentati dal 2021 a inizio luglio (110), mentre Verri si ferma a 68 e Piscina a 65.

Ma se si mettono insieme le interrogazioni, le mozioni, gli odg e anche le Domande a risposta immediata (Dri), la classifica degli atti presentati alla Giunta per avanzare proposte, porre temi o chiedere spiegazioni sui vari temi di interesse cittadino, il podio è così composto: al primo posto c’è Verri (345), al secondo Piscina (287) e al terzo Pantaleo (256). A seguire la lumbard Silvia Sardone (202), il forzista Alessandro De Chirico (159) e i fratelli d’Italia Riccardo Truppo (89) ed Enrico Marcora (89).

M.Min.