Internato nel lager nazista. Medaglia d’onore a Giovanni Belotti

Medaglia d’onore al cittadino Giovanni Belotti. "Con commozione e rispetto, informo che nei giorni scorsi il nostro concittadino Giovanni Belotti ha ricevuto dal prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, la medaglia d’onore concessa, con decreto del Presidente della Repubblica, ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti, e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra", commenta il sindaco di Garbagnate Daniele Davide Barletta.

Alla cerimonia (nella foto), svolta a Palazzo Reale di Milano, hanno preso parte l’assessore Ivan Daga, in rappresentanza del Comune di Garbagnate Milanese e Roberto Belotti, figlio di Giovanni, che ha ritirato il riconoscimento quale familiare dello scomparso internato. "Il tributo è giunto, in modo significativo, in occasione del Giorno della Memoria, come ulteriore stimolo a onorare i nostri eroi, e a non dimenticare gli orrori dei campi di concentramento", ha aggiunto il primo cittadino.

Dal 2006 è prevista la concessione della medaglia d’onore ai cittadini italiani, militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto.

Da.Fa.