Inter-Salisburgo, Milano vieta la vendita di alcolici per l’arrivo dei tifosi austriaci

La Champions League stoppa la vendita di alcolici in diverse zone di Milano. In vista dell'arrivo dei tifosi austriaci del Salisburgo, attesi martedì alle 18:45 a San Siro per la sfida contro l'Inter, Il prefetto Renato Saccone ha vietato per il giorno della partita la somministrazione, la vendita e l'asporto di bevande alcoliche e superalcoliche.

Sono diverse le aree della città in cui questo divieto sarà vigente. Si parte ovviamente dalle zone centrali della movida milanese come Corso Como, la Darsena e i Navigli, fino ad arrivare a zone che potrebbero essere prese d'assalto da turisti come il centro cittadino, zona Sempione, San Siro e le vie adiacenti.

Un provvedimento resosi necessario in seguito agli episodi registrati qualche settimana fa in occasione dell'arrivo del Newcastle a Milano per la sfida europea contro il Milan. I tifosi geordie infatti, accorsi in più di 4mila nel capoluogo lombardo, avevano invaso la zona dei Navigli dando spettacolo sui canali cittadini tra cori e simpatici siparietti figli anche dei fiumi di birra consumati dai turisti inglesi. Nell'occasione non sono mancati i problemi di ordine pubblico: oltre alle lamentele dei residenti della zona, un tifoso dei megpie era stato anche accoltellato.