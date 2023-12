Inter-Real Sociedad, vietata la vendita per asporto di alcolici durante la partita di Champions: ecco in quali zone e orari

Milano, 9 dicembre 2023 - In occasione della partita Inter-Real Sociedad, valevole per il torneo Uefa di "Champions League", che si disputerà il 12 dicembre alle ore 21 allo stadio Meazza, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto della somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, e la vendita per asporto in contenitori di vetro e lattine sia in forma fissa che ambulante, senza proibirne il consumo con servizio al tavolo.

La misura punta ad assicurare il sereno svolgimento della manifestazione sportiva e prevenire possibili turbative per l'ordine pubblico dovute all'eventuale abuso di bevande alcoliche. Il divieto sarà in vigore dalle ore 9 alle 20 del 12 dicembre, nella zona centro e dintorni, Corso Como, zona Darsena, zona Sempione e nelle vie adiacenti e dalle ore 12 alle ore 24 del 12 dicembre nella zona di San Siro e dintorni.

In particolare il divieto riguarda le seguenti zone: piazza San Babila, piazza Duomo, piazza Cordusio, largo Cairoli, largo Beltrami, piazza Castello, Foro Buonaparte, ma anche le vie adiacenti e le zone limitrofe allo stadio Meazza, e ancora la zona di Corso Como, zona Darsena e zona Sempione, come reso noto dalla Prefettura di Milano con una nota.