Inter-Napoli: trasferta vietata ai tifosi azzurri residenti in Campania

Milano, 31 ottobre 2024 – Il ricordo degli scontri precedenti il match di Santo Stefano del 2018, in cui trovò la morte il tifoso del Varese Daniele “Dede” Belardinelli, è ancora vivido, nonostante siano passati sei anni. Inter-Napoli, per altro, è sempre stata una partita da “circoletto rosso”, data la rivalità che praticamente da sempre divide le due tifoserie.

Per questo, in occasione della sfida di vertice in programma a San Siro il 10 novembre 2024, il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha deciso di vietare la trasferta ai supporter partenopei provenienti dalla Campania.

Le disposizioni

I supporter non potranno acquistare i biglietti per il match, si legge nel provvedimento, adottato anche a seguito delle determinazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive, “anche se in possesso della tessera di fidelizzazione della S.C.C. Napoli”.

Sono esclusi dai divieti i residenti in Campania titolari della fidelity card della F.C. Internazionale.

Ok alla vendita dei biglietti del settore ospiti, invece, ai soli possessori di fidelity card della S.S.C. Napoli, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti in Campania.