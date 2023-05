Inter-Milan, pullman dell’Inter bloccato dai tifosi e furore degli ultrà della Curva Sud

Le tifoserie dell’Inter e del Milan sono al massimo livello di esaltazione per la semifinale di Champions League che si sta disputando stasera a San Siro. Fuori dallo stadio gli ultras rossoneri della Curva Sud hanno acceso fumogeni, scavalcato barriere e cantato insulti contro gli avversari.

Negli stessi minuti, decine di tifosi nerazzurri entusiasti e alcune macchine parcheggiate male hanno bloccato la strada al pullman dell’Inter fuori da San Siro. Il mezzo che trasportava i calciatori è rimasto fermo diversi minuti ed è servito l’intervento della polizia per sgomberare l’area. Il bus è arrivato allo stadio con circa 20 minuti di ritardo.

Controlli delle forze dell’ordine

Per l’euroderby il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha predisposto uno schieramento di forze dell’ordine presso diverse porte di accesso allo stadio Meazza per impedire il tentativo di scavalcamento da parte di tifosi sprovvisti del biglietto.

Gli agenti della Polizia di Stato, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, con la polizia Locale per la parte di competenza, sono impegnati sin dal primo pomeriggio anche in centro città per monitorare l’entusiasmo dei tifosi a che non possa sfociare in disordini o turbare l’ordine pubblico.

Il Questore Petronzi ha già emesso un daspo di 1 anno nei confronti di un 19enne tifoso dell’Inter che, oltrepassati i tornelli senza biglietto, è stato notato e bloccato dallo steward che ha ricevuto un pugno. La persona è stata prontamente allontanata dallo stadio.