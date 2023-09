Insulti sul web a Cassano d'Adda: "Denunceremo"

Comune pronto alle denunce per diffamazione a causa di commenti offensivi verso l’esecutivo politico “postati“ sulle pagine facebook. "Si può anche non essere d’accordo con ciò che si decide di fare – dice l’assessora alla Viabilità Deborah Bucca –: siamo sempre pronti a confrontarci sui problemi sollevati, ma non si è più disposti a sopportare insulti". Una vecchia questione quella degli insulti sui social che ritorna in primo piano nel dibattito sul quel tratto di strada, circa 300 metri, in via Cassano a doppio senso di marcia ridimensionato alla circolazione delle auto con passaggio su una sola corsia a senso unico, mentre l’altra è adibita a parcheggio pubblico gratuito da lunedì al venerdì e a pagamento il sabato e giorni festivi. Un cambiamento messo in discussione e c’è chi lancia una petizione on line di firme, 200 quelle raccolte in pochi giorni, per riportare allo stato originale quel tratto di carreggiata: "Non troviamo l’utilità del cambiamento nella viabilità, ma, anzi, lo riteniamo un disservizio per noi cittadini", si legge nella petizione proposta dalla cassanese Lucia Carulli. Una decisione, spiegano dal Comune, che si basa sull’esigenza di reperire nuovi parcheggi in vista del cambiamento della convenzione Comune-parrocchia sull’utilizzo di piazza Viganò, area di proprietà della curia di Milano. "È del tutto evidente l’esigenza di parcheggi a Groppello e il Comune non ha terreni da destinare allo scopo – continua Bucca –. Ci sono state richieste precise per nuovi parcheggi da parte dei residenti di Groppello, richieste che si aggiungono alla necessità di nuovi posti auto nella frazione cassanese che andranno a sostituire quelli non più disponibili, a breve, in piazza Viganò proprietà della parrocchia". In discussione anche la sicurezza di quel senso unico. "Con il via all’hub dei pullman di linea in stazione ferroviaria, prevista entro la fine dell’anno, che ridisegnerà il tragitto dei mezzi pubblici in città, la direzione di marcia per quel senso unico sarà in uscita dalla frazione di Groppello". Ste.Da.