Installate 15 colonnine per le bici

Chi di solito esce in bicicletta, per fare attività sportiva o per una passeggiata, lo sa bene: trovarsi con una gomma sgonfia o la catena a terra è un problema non tanto semplice da risolvere. "A volte – racconta il sindaco Rino Pruiti (nella foto) –, proprio il timore di avere qualche difficoltà in mezzo alla strada con la propria due ruote ecologica fa desistere e ci si convince che è più sicuro lasciarla a casa e spostarsi con altri mezzi, magari con auto e moto inquinanti". Per questo, il Comune ha deciso di installare in punti strategici colonnine di riparazione fai da te delle proprie bici. Quindici in totale, ma potrebbero aumentare se apprezzate e utilizzate dai ciclisti.

Si trovano all’ingresso dei parchi più frequentati, in prossimità di aree verdi, aree fitness (all’interno dei polmoni verdi cittadini, con attrezzature per fare sport all’area aperta) e lungo le piste ciclabili. Le colonnine per la manutenzione comprendono anche cinque strumenti per chi si sposta in e-bike, la bici elettrica: in caso di bisogno, potrà caricarla, grazie alle prese in dotazione alle colonnine dedicate, e avrà a disposizione gli attrezzi necessari per eventuali riparazioni. Cacciaviti, a croce e a taglio, chiave inglese universale e altre chiavi, leve smonta pneumatici e una pompa per gonfiare pneumatici fino a 8 bar, compatibile con tutti i tipi di valvole. C’è anche il manometro compreso nella pompa per il controllo della pressione delle gomme.

"Abbiamo impiegato risorse per incentivare gli spostamenti in bicicletta in sicurezza – prosegue il sindaco Pruiti –, sia nella quotidianità, durante il tragitto casa-lavoro o almeno quando si circola all’interno del territorio comunale, sia nelle passeggiate domenicali". Fra.Gri.