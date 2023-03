Insieme contro i disturbi alimentari "Il 60% di chi ne soffre è under 25"

Ieri, alla vigilia della “Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla per la lotta ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione“, la Federazione Ginnastica d’Italia (Fgi) e l’Istituto Auxologico Italiano hanno presentato a Milano una nuova partnership tesa a proteggere atlete e atleti adolescenti tramite azioni preventive. Il progetto per un’attività sportiva in salute vuole fornire una risposta ad un fenomeno rimasto finora in ombra – i disturbi dell’alimentazione tra i giovani che praticano attività agonistica – con una strategia di intervento mirata e il contributo di professionisti specializzati. Il tema è stato approfondito nel corso dell’evento, moderato dalla giornalista Ilaria d’Amico. Secondo gli studi, la percentuale di atleti a rischio di sviluppare anoressia è del 35% per le femmine e del 10% per i maschi. Il rischio di bulimia è molto più alto per entrambi, con il 58% delle femmine e il 38% dei maschi a rischio. La genesi di un disturbo alimentare è multifattoriale e comprende fattori genetici, biologici, psicologici e sociali. Negli atleti, il modello bio-psicosociale incontra fattori di rischio specifici, derivanti non solo dall’individuo ma anche dal “mondo” che lo circonda. Gli sport maggiormente associati all’insorgenza di disturbi dell’alimentazione sono i cosiddetti “lean sport” in cui è richiesta una...