Inseguito dai carabinieri si schianta: in manette

Un inseguimento tra le vie cittadine finito con lo schianto a bordo strada dell’auto, una Renault Clio. Al volante c’era un 24enne marocchino, risultato pregiudicato per spaccio, che appena ha visto l’auto dei carabinieri, domenica pomeriggio, temendo forse un controllo ha ingranato la marcia per scappare. Quando ha perso il controllo della vettura, alla rotonda per Villaggio Rovido, il giovane ha tentato la fuga a piedi, ma i carabinieri di Buccinasco non l’hanno perso di vista e lo hanno bloccato poco dopo, in via Cadorna. Il 24enne arrestato dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. Gli approfondimenti dei militari sono in corso per ricostruire ogni dettaglio e i motivi della tentata fuga.