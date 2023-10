Inseguimento contromano a Sesto San Giovanni: due arresti

Un inseguimento iniziato nel territorio di Sesto San Giovanni dai carabinieri dell’equipaggio del Nucleo Radiomobile, che si è imbattuto in un’automobile che viaggiava contromano e che aveva superato anche alcuni semafori rossi. Il tallonamento è partito da viale Lombardia per proseguire fino a Monza, nella zona di San Fruttuoso. Il veicolo è stato poi abbandonato per strada: a bordo della vettura c’erano tre nordafricani. I tre hanno tentato di fuggire tra i campi. Nel frattempo sono arrivati rinforzi da parte di altre pattuglie di Sesto e anche di alcune volanti della Questura di Monza. Due fuggiaschi su tre sono stati arrestati e sono stati portati in caserma per l’identificazione. Per bloccare la coppia, i militari hanno dovuto fare ricorso al taser in loro dotazione. È ora caccia al terzo straniero, che è riuscito a dileguarsi. La.La.