Inseguimento a Peschiera Borromeo: quattro in fuga dalla polizia locale

A bordo di un’auto rubata ignorano l’alt della polizia locale e scappano, poi abbandonano il veicolo e proseguono la fuga a piedi, nei campi. I fuggiaschi, 4 uomini presumibilmente di origine nordafricana, sono così riusciti a far perdere le tracce; intanto gli agenti della locale hanno recuperato l’auto incriminata, una Peugeot 307 che era stata rubata lo scorso 22 agosto a Lentate sul Seveso e per il cui furto il proprietario aveva sporto regolare denuncia.

L’inseguimento, scattato nella tarda mattinata di ieri con tre pattuglie dei ghisa a tallonare i fuggitivi, è iniziato in via Liberazione, proseguito sulla Paullese e terminato in via Roma, poco lontano dal centro commerciale Galleria Borromea.

Sono in corso le verifiche per accertare se la Peugeot 307 possa essere stata usata per mettere a segno furti, o rapine.

A.Z.