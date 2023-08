Inseguimento a Gorgonzola: presa la banda dei borseggiatori

L’auto “sospetta” incastrata dalle telecamere, il tentativo di fuga alla vista delle forze dell’ordine, e infine l’epilogo: fermata banda di borseggiatori “trasfertisti”, nel bagagliaio avevano oggetti, dalle borsette a un cellulare a effetti personali, rubati all’esterno dei supermercati. I tre, tutti di origine sudamericana, sono stati denunciati per ricettazione. L’operazione è stata eseguita dalla polizia locale e dai carabinieri di Gorgonzola. La refurtiva, recuperata, è stata restituita ai proprietari. Tutto è incominciato con la segnalazione della presenza di un veicolo sospetto da parte del sistema di videosorveglianza. Una pattuglia della polizia locale ha immediatamente raggiunto la vettura, l’ha affiancata in via Italia e ha intimato l’alt. Il conducente dell’auto, invece di fermarsi, ha cercato la fuga per le vie del centro, andando ad “arenarsi” nel fondo cieco di vicolo Corridoni e piazza della Repubblica, tutta zona pedonale. Qui i tre hanno lasciato l’auto e cercato ancora di scappare a piedi, ma sono stati fermati poco dopo. I malviventi sono stati trasferiti in caserma e identificati, a carico di tutti e tre è scattata la denuncia in stato di libertà. Durante la perquisizione del veicolo, subito posto sotto sequestro, sono stati trovati vari oggetti rubati, tra cui un cellulare sottratto poche ore prima in un supermercato di Lecco e alcuni oggetti personali rubati dall’auto parcheggiata di un altro supermercato della zona. "Una bella operazione – plaude il comandante della polizia locale Antonio Pierni – frutto della collaborazione instaurata con i carabinieri di Gorgonzola, coordinati dal comandante Gianni Graziani. Le professionalità diverse e complementari dei due corpi consentono sinergia e interventi più incisivi di controllo del territorio".