Insediamento con polemica. La Rosa attacca Musante

La seduta di insediamento del consiglio comunale comincia col botto. Marco La Rosa (Lega) attacca la sua coalizione e abbandona l’aula prima del giuramento. Rimasto senza assessorato, ha affermato di essere stato lui ad aver rifiutato qualsiasi incarico. "La dignità mia e di chi mi ha votato vale più di qualsiasi poltrona. Caro Musella, in 10 giorni è riuscito ad azzerare la stima nei suoi confronti, con un modus operandi che ha portato il post voto a un imbarazzante tracollo etico e con un comportamento da prima Repubblica – scrive La Rosa nel documento letto prima di lasciare il consiglio comunale –. La invito a guardarsi allo specchio prima di fare giuramento, riflettendo sul suo modus operandi a dir poco imbarazzante".

Un intervento duro di chi fino a poche settimane fa era assessore alla sicurezza col centrodestra assieme a Graziano Musella (Forza Italia) che ricopriva il ruolo di presidente del consiglio. "Nella composizione della giunta – ha replicato il sindaco Musella – si tengono presenti più fattori: dai risultati delle urne agli equilibri tra le forze politiche, alle competenze dei singoli; e queste sono alla base delle scelte di tutte le giunte normali ed è quello che abbiamo sempre attuato, anche nello scorso mandato. Per dar spazio a tutte le esperienze e competenze, quest’anno, avevamo previsto meccanismi di alternanza, si trattava di avere pazienza. Voglio ascrivere alcuni concetti e termini che ho sentito, non essendo sordo, a un eccesso di rabbia e delusione che però anche per il futuro, dovrà essere controllato". Vicesindaco è stata nominata Enrica Palma mentre gli assessori sono Giuseppe Di Noia, Lara Carano e Mario Burgazzi.

Per l’opposizione parla Ermanno Zanella (centrosinistra e M5s) che ipotizza che il malumore di La Rosa sia dovuto anche alla presenza in giunta di Burgazzi che nel precedente mandato era suo collega di giunta ma era stato coinvolto nella querelle giudiziaria sui parcheggi di servizio al Forum: "Musella in un colpo solo è riuscito a perdere un componente del suo gruppo il consigliere Marco La Rosa, a farsi delegittimare politicamente e a prendere in giro gli assaghesi nominando assessore esterno quel Mario Burgazzi attualmente indagato, senza che sia stato presentato agli elettori come candidato. Abbiamo lasciato l’aula non presenziando a un giuramento che non appariva appropriato".