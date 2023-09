Innovazione digitale. Premio a Fiordipanna

Incassa un altro premio Fiordipanna di Arese. La gelateria con il cioccolato fondente più buono d’Italia secondo Gambero Rosso, si è aggiudicata da Intesa Sanpaolo "Crescibusiness Digitalizziamo", il programma di valorizzazione che punta all’innovazione digitale delle aziende artigiane, commercio, turismo e ristorazione. Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo ha consegnato il premio a Osvaldo Palermo che dal 1994 insieme alla moglie Antonella Gerundino e ai cognati Alessandro Fraccola e Ornella Gerundino produce gelati artigianali e dal 2014 anche dolci senza glutine. Osvaldo (ex informatico) e Antonella (laurea in Economia) hanno saputo far crescere la loro attività con quattro sedi: Cornaredo, Arese, Bollate e a Pero. "Abbiamo investito sui social network - ha spiegato Antonella - su un’app che permette di ordinare da casa, il menu digitale con il QR code dei gusti e abbiamo digitalizzato anche i sistemi di pagamento".