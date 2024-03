Inno al coraggio e alla libertà. Racconti di vita a 69 voci

Un inno al coraggio, alla forza e alla libertà delle donne. È il libro corale che verrà presentato in un’intensa tre-giorni promossa dalla scrittrice e giornalista Elena Paola Gaggini e da Davide Falco, collaboratore de “Il Giorno“. Da oggi a domenica si alterneranno sul palco, tra gli altri, Laura Locatelli, attrice di teatro, cinema e televisione e l’avvocata penalista Carla Garofalo.

Ma le vere protagoniste sono le 69 donne che hanno voluto raccontare momenti della vita nei quali sono state o non sono state forti, coraggiose o libere. "Inizialmente – spiegano Gaggini e Falco – pensavamo di raccogliere qualche testimonianza per poi leggerla in un incontro pubblico. In poco tempo però i testi ricevuti sono stati davvero molti e sarebbe stato un peccato poterne condividere solo alcuni. Abbiamo allora optato per la stesura di un libro. Crediamo che la lettura delle sue pagine possa essere spunto di riflessione o stimolo e aiuto per chi sta vivendo situazioni simili e non ha ancora trovato la forza di agire, di decidere". È nato così “Essere donna... essere forte... essere coraggiosa... essere libera“, testimonianza di 69 donne, di diversa età, estrazione e origine geografica. "Ringraziamo tutte le donne che hanno accolto il nostro invito a raccontarsi, condividendo esperienze di vita anche intime, e soprattutto emozioni, gioie e dolori, prima con noi e poi con tutti coloro che leggeranno queste pagine nate dai loro cuori", concludono Elena e Davide.

La presentazione del libro si svolgerà in tre momenti, da oggi a domenica, accompagnata da incontri con diverse professioniste. Oggi alle 18 in Villa Venino, interverranno Daniela Maldini, sindaco di Novate, Susanna Rosa, ginecologa e dirigente dell’ospedale San Raffaele, Rossella Borgonovo, parrucchiera. Domani alle 17, con gli autori ci sarà Laura Locatelli, attrice di teatro, cinema e televisione, formatrice. Domenica dalle 10 alle 12,30, nell’ Hub di via Roma 2, interverranno Carla Garofalo, avvocata penalista e per la rete antiviolenza “Nemmeno con un fiore“ Chiara Gambarini, psicologa di Comuni Insieme.