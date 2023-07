Iniziati i lavori per lo skatepark a Sesto San Giovanni

Un’area verde di 1.700 metri quadrati, riempita di rampe, scivoli e gradini, che sarà animata da appassionati di sport su rotelle. Sono iniziati i lavori per lo skatepark che sarà pronto ad accogliere esperti e principianti nel cuore del parco di Cascina Gatti. La struttura si estenderà su 900 metri quadri e costerà 180mila euro: l’investimento ha visto un cofinanziamento di Regione Lombardia. "Questo spettacolare arredo urbano street sarà un nuovo spazio inclusivo dedicato ai giovani, allo sport e alla socialità – ha commentato il sindaco Roberto Di Stefano, durante una visita al cantiere insieme al funzionario del Comune Alessandro Casati -. Ancora una volta mettiamo al centro lo sport, rendendo onore al titolo di Sesto Città Europea dello Sport 2022". Il nuovo skate park sarà pronto entro fine anno. Un’opera travagliata, che vedrà la luce quasi 10 anni dopo l’avvio della progettazione: c’era ancora il sindaco Monica Chittò e l’Informagiovani aveva iniziato a disegnare la struttura con un gruppo di ragazzi sestesi. Lo skate park si è trascinato così per tre legislature: nel 2020 era stato approvato il progetto definitivo con il supportato di XSPIN – Skate Spot Design. Ci sono voluti quasi tre anni per aprire il cantiere. Lo skate park sarà a disposizione di chi pratica discipline sportive su rotelle (skate, roller, bmx) e accoglierà anche eventi, corsi e manifestazioni su una superficie triangolare all’interno della Bergamella. Sarà costituito da una platea in calcestruzzo armato, resistente al gelo e all’usura, con parti lisce per evitare ai fruitori abrasioni in caso di caduta. Sul perimetro della struttura sono previste anche scarpate d’erba, che consentiranno zone di caduta libera senza ringhiere di protezione.

La.La.