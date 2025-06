Ingegneri e tecnici. Il bando Bicocca

L’Università degli Studi di Milano Bicocca apre le porte a nuovi professionisti del settore tecnico: è stato pubblicato un bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di otto ingegneri e architetti, destinati a rafforzare due aree strategiche dell’ateneo: Infrastrutture e approvvigionamenti, e Servizio prevenzione e protezione. I professionisti selezionati lavoreranno a stretto contatto con i responsabili unici di progetto e con i team tecnici dell’ateneo, prendendo parte alla progettazione e alla gestione degli interventi edilizi e manutentivi, alla direzione lavori, alla gestione delle autorizzazioni e all’attuazione dei contratti pubblici secondo la normativa vigente. Nelle attività del Servizio prevenzione e protezione, sarà centrale anche la valutazione dei rischi e la redazione delle procedure di emergenza. Chi entrerà a far parte del team Bicocca sarà protagonista della trasformazione del campus, in un contesto orientato a sostenibilità, innovazione e progettazione di qualità, e contribuirà allo sviluppo di progetti di rigenerazione urbana come quelli già realizzati in piazza della Scienza e nel Vivaio Bicocca, esempi concreti di una nuova concezione di università: aperta, inclusiva e integrata con il territorio. Oltre all’aspetto tecnico, il ruolo rappresenta una reale opportunità di crescita professionale. Il personale tecnico-amministrativo può inoltre contare su un sistema di welfare avanzato, e su strumenti come il lavoro agile, la flessibilità organizzativa e i compensi accessori. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le 13 del 24 giugno 2025. Il bando completo e tutte le istruzioni per candidarsi sono disponibili al link: https://www.unimib.it/concorsi/pta-tempo-indeterminato/pta-tempo-indeterminato-posizioniaperte