Infortunio alla Fercam. Investito un 51enne: ha gravi ferite alle gambe

Restano stazionarie le condizioni dell’operaio di 51 anni investito da un Tir in manovra ieri mattina durante le operazioni di carico e scarico merci. L’ennesimo infortunio sul lavoro è avvenuto ieri mattina attorno alle 9 in un magazzino della Fercam, azienda di autotrasporti che ha un sua sede operativa al polo logistico di Francolino, frazione di Carpiano.

Immediatamente i colleghi hanno lanciato l’allarme al 118 di Milano e sul posto sono arrivate automedica, ambulanza e l’elisoccorso, L’uomo dopo aver ricevuto le prime cure sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico San Matteo di Pavia, a bordo dell’eliambulanza, dove è stato sottoposto a un intervento agli arti inferiori. Le sue condizioni sono serie, ma non gravi.

La scena è stata scioccante, il conducente ha avuto un malore. Mentre i soccorritori arrivati con l’ambulanza prestavano le cure mediche al lavoratore finito sotto l’autotreno l’equipaggio di un’ambulanza inviata dal 118 di Milano ha prestato soccorso all’autista, un uomo anche lui di 51 anni, che comunque non ha avuto bisogno di ricovero. Secondo quanto riferito alla centrale operativa di Areu il lavoratore ha subìto un forte trauma per lo schiacciamento di una gamba. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale di Carpiano per ricostruire l’accaduto e verificare se fossero rispettate o meno le norme antinfortunistiche. Una giornata difficile ieri per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro sul territorio della città Metropolitana dove se ne sono verificati 11. In particolare due a Pioltello in via Giambologna 1, presso un impianto lavorativo che si occupa di pannelli fotovoltaici. Sono rimasti feriti in due diversi momenti un uomo di 55 anni ricoverato all’ospedale di Cernusco sul Naviglio in codice verde. L’incidente è avvenuto intorno alle 3.20 del mattino per cause ancora in fase di accertamento, mentre un uomo di 31 anni si è infortunato attorno alle 6.30 anche lui trasportato è stato portato all’ospedale di Cernusco ma in codice giallo. La giornata è terminata con un infortunio sul lavoro poco prima delle 19 a Segrate dove è stato soccorso operai 52 mentre a Tribiano altro infortunio sul lavoro in un’azienda di via viale addetta. L’uomo un settantenne è stato trasportato in codice giallo in ospedale.