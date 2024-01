Infissi nuovi. Scuola pronta alla riapertura

Scuola chiusa, lavori in corso a Pioltello: nuovi infissi alle elementari di via Togliatti, tutto pronto per il rientro in aula degli alunni dopo l’intervento che inciderà anche sull’efficienza energetica dello stabile, migliorata.

Come accade anche d’estate, il Comune di Pioltello approfitta della pausa di fine anno per portare a termine opere di aggiornamento degli istituti e i ragazzi al loro ritorno trovano novità e particolari che rendono più piacevole la permanenza fra i banchi.

La sostituzione delle finestre e degli altri infissi ha riguardato tutte le classi.

Il restyling arriva a pochi giorni dall’inaugurazione dell’Aula relax alla primaria in via Bolivia, uno spazio di decompressione dedicato a bambini autistici o con problemi di apprendimento attrezzato per scaricare lo stress, c’è anche un angolo lettura.

Bar.Cal.