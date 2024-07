Via della Spiga fiorisce con “Semina”, l’infiorata che sa di Noto ma nel cuore di Milano

Milano, 4 luglio 2024 – Via della Spiga come Noto: in fiore. Fino a domenica 7 luglio, infatti, la via della moda e del lusso di Milano ospita “Semina. L’Infiorata di via della Spiga”, al civico 26, angolo via del Gesù. L’inaugurazione è avvenuta questa mattina alla presenza dell’assessora allo Sviluppo Economico di Palazzo Marino, Alessia Cappello. “Semina” porta l’arte dei Maestri Infioratori di Noto in una delle vie iconiche del distretto della moda. Il progetto è ispirato quest’anno al tema Youmanity, un invito a riscoprire, celebrare ed esprimere la propria umanità, vivendo in modo autentico, consapevole e responsabile, all'interno della comunità.

Una chiamata all’azione che è stata tradotta dall’illustratore Davide Bonazzi in immagini evocative di valori condivisi dalla città di Milano – gratitudine, rispetto, autenticità, responsabilità, creatività, empatia, solidarietà e altruismo –, e trasformate in quadri di petali da 50 artisti infioratori. Dieci tele fiorite che vogliono trasmettere il valore della connessione. La manifestazione è promossa da Hines - società globale di investimento, sviluppo e gestione immobiliare - con la collaborazione dell’Associazione Amici di Via della Spiga, sotto il patrocinio del Comune di Milano e del Comune di Noto.