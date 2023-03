Infermiere di famiglia Debutta il nuovo servizio

Infermiere di famiglia e infermiere di comunità, porte aperte ai pazienti al Centro don Franco Maggioni, a Pioltello.

Prende il via il servizio nato per ricucire la rete sanitaria territoriale dopo la batosta Covid e alleggerire gli ospedali e in particolare il pronto soccorso.

Le nuove figure lavoreranno in stretta sinergia con il medico di famiglia e oltre a occuparsi di medicazioni, punti si sutura, gestione cateteri e di una serie di operazioni che per carenza di camici oggi spesso ricadono sui nosocomi, "interverranno anche nell’assistenza a domicilio di malati cronici e fragili".

L’ambulatorio è aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 15.30, ma per accedere è necessaria la prenotazione telefonando allo 0298118126, oppure inviando un e-mail all’indirizzo [email protected]

Per l’accesso serve l’impegnativa del proprio medico.

Bar.Cal.