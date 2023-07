Indagati Vertici Cooperativa e Dirigenti Comunali per Incendio Rsa Milano

Aumentano gli iscritti sul registro degli indagati per il rogo nella Rsa la "Casa dei coniugi" dove, nella notte tra il 6 e il 7 luglio scorso, sono morti sei anziani. Figurano indagati anche i vertici della cooperativa Proges, cioè la presidente Michela Bolondi (nella foto) e la vicepresidente Francesca Corotti, tra i sei indagati per omicidio e incendio colposo nell’inchiesta della Procura. I due nomi si aggiungono a quelli già emersi nei giorni scorsi, ossia quello di Giancarlo Anghinolfi, direttore generale di Proges, la cooperativa che gestisce la Casa dei Coniugi, Claudia Zerletti, direttrice della struttura di via dei Cinquecento di proprietá del Comune, e dei due dirigenti comunali Michele Petrelli, direttore del Welfare e Guido Gandino, responsabile dell’area anziani. Le iscrizioni sono state fatte con urgenza anche per consentire agli indagati di nominare un legale e un consulente di parte che assista all’autopsia dei sei deceduti. È indagata anche la stessa Proges per la responsabilitá amministrativa degli enti. Le autopsie sui sei anziani sono fissate per giovedì¬, mentre il 24 luglio sarà conferito l’incarico agli esperti per una maxi consulenza sulle cause del rogo e diversi altri aspetti.

Il sindaco Giuseppe Sala, intanto, sui due indagati del Comune nel caso Rsa, commenta: "Le persone indagate saranno supportate dalla nostra avvocatura per cercare di dimostrare le loro ragioni. Ma che la magistratura indaghi e, come ho detto dal primo giorno, se ci sono colpe o responsabilità anche nostre subiremo le conseguenze".