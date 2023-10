Incontro coi cittadini per spiegare come funziona il bilancio partecipativo

TREZZANO SUL NAVIGLIO

Saranno i cittadini, i comitati e le associazioni, a decidere come spendere i 100mila euro messi a disposizione per il Bilancio partecipativo, lo strumento con cui il Comune condivide le scelte per migliorare la città con i cittadini. Tutti possono proporre il progetto che vorrebbero vedere realizzato con i fondi del bilancio. Per saperne di più, domani, alle 21 al Centro socio culturale di via Manzoni, sarà presentata l’edizione, le regole per partecipare e le fasi del percorso. Possono votare tutti i residenti maggiori di 16 anni su cultura, sport, educazione; socialità e volontariato; lavori pubblici, mobilità, viabilità e verde.F.G.