Giorgia Meloni incontra Silvio Berlusconi al San Raffaele: “L’ho trovato di ottimo umore”

La presidente del consiglio Giorgia Meloni al San Raffaele per fare visita all’alleato malato Silvio Berlusconi. A dare conto dell’incontro, durato oltre un’ora, è stato l’ufficio stampa di Palazzo Chigi, in una nota diffusa poco dopo che la leader di Fratelli d’Italia ha lasciato l’ospedale milanese in cui il fondatore di Forza Italia è ricoverato da più di un mese, alle prese con problemi polmonari, frutto di una leucemia mielomonocitica cronica.

La nota di Palazzo Chigi

Secondo quanto fatto sapere dai portavoce della presidenza del consiglio Meloni e Berlusconi hanno parlato degli scenari futuri della politica, delle prossime iniziative dell'esecutivo e della maggioranza. "Berlusconi è di ottimo umore, è in rapida ripresa, e nonostante il ricovero lavora incessantemente sui principali dossier", ha commentato la presidente Meloni al termine del faccia a faccia.