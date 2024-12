Incontrarsi all’ora del Bibliothe

Oliva

La passione per il the si fonde col gusto per l’esotico, il lontano, ma anche col piacere di sorseggiare una bevanda sana e saporita nella serenità di un luogo accogliente. È così che la cultura del the sta prendendo sempre più piede a Milano, abbinandosi ad altre forme di aggregazione sociale nel pieno spirito delle Anime Nascoste. Negli anni abbiamo già conosciuto spazi che uniscono il the con altre passioni, come Stamberga e La Teiera Eclettica in zona Porta Venezia, o Chez Sylvie con il suo Home Restaurant a Porta Romana. Rosella Ghiosso - di professione business & life coach - nel 2019 fonde la sua passione per i viaggi e per il the in un nuovo locale in via Dezza dal nome suggestivo: Bibliothe. "Chi varca la soglia della nostra libreria trova un luogo in cui rinfrancare mente e cuore – spiega – con thé, golosità, accessori originali creati da noi e ovviamente libri, selezionati con la cura che si dedica alle cose importanti. Il nostro obiettivo è valorizzare l’arte dell’incontro tra persone, attraverso i potenti mezzi dell’attenzione e della cultura".

Tutto questo avviene in un luogo creato per essere speciale: un negozio che unisce la vendita di libri e miscele di thé di grande qualità ad altri elementi che completano il rito intorno a questa preziosa bevanda e accompagnano il piacere per la lettura. Da Bibliothe Rosella ospita, anche in diretta sul profilo Instagram, presentazioni di libri e iniziative dal respiro artistico e culturale: "Il denominatore comune è lo spirito di condivisione basato sull’approfondimento e la volontà di spingersi oltre la superficie delle cose". Da qualche tempo ha inaugurato anche un bookclub che, alla greca, è stato intitolato "Dodecavivlia". Dodici libri, da leggere in dodici mesi, in dodici incontri: un appuntamento mensile in cui la lettura diviene spunto per approfondire tematiche sociali e individuali per una vera crescita personale, guidati dalla competenza da life coach professionista di Rosella. Il motto: "liberi pensieri per libere menti".

Bibliothe & Co.

Via G. Dezza 50 Milano

Tel. 348 0116704