Incidenti in calo. Cassanese maglia nera

Incidenti in calo, migliora la sicurezza sulle strade di Segrate. A rivelarlo sono le statistiche della polizia locale. Nel 2024 gli incidenti rilevati dai “ghisa“ sono stati 161, ossia 5 in meno rispetto al 2023 e 147 in meno rispetto al 2012. Negli ultimi dieci anni, dunque, il numero dei sinistri si è praticamente dimezzato; da tre anni a questa parte, inoltre, non sono stati registrati incidenti mortali.

"L’impegno per migliorare la sicurezza delle nostre strade è continuo sia sul piano degli investimenti che su quello delle scelte dettate dalla politica – commenta il sindaco Paolo Micheli –. Abbiamo potenziato enormemente la rete delle telecamere di videosorveglianza e delle piste ciclabili, aumentato i controlli anche grazie a nuovi dispositivi tecnologici, realizzato nuovi attraversamenti pedonali rialzati e nuove castellane agli incroci, istituito zone 30 in tutti i quartieri. Tutte iniziative che limitano la velocità dei veicoli nei nostri centri abitati, oltre a favorire i controlli e la sicurezza degli utenti deboli, come pedoni e ciclisti".

La provinciale Cassanese si conferma, sul territorio, una delle strade più pericolose: circa un terzo degli incidenti si verifica lì. "Siamo certi che l’apertura della Cassanese bis, e la conseguente diminuzione del traffico di auto e camion sulla principale arteria cittadina, migliorerà ulteriormente queste statistiche", annuncia il sindaco. La Cassanese bis è una bretella pensata per sgravare dal traffico la Cassanese, andando anche ad alleggerire l’abitato. L’arteria è in corso di realizzazione a cura di Westfield, l’operatore del futuro centro commerciale di Segrate. L’opera, del costo di 150 milioni di euro, a oggi è stata realizzata al 60% e verrà completata nel primo semestre del 2026.

A.Z.