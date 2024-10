Incidenti sull’A8 Milano-Varese: code e traffico in tilt al bivio con Origgio

Milano, 30 ottobre 2024 – Inizio giornata in coda sull’A8 Milano-Varese a causa di due incidenti avvenuti nel giro di pochi minuti di distanza l’uno dall’altro.

Uno schianto si è verificato alle 7:30 e ha causato disagi al traffico sull’autostrada A8 in direzione Milano-Varese, nel tratto tra il bivio A8/A9 e Origgio Ovest. Qui è rimasto coinvolto un veicolo che avrebbe urtato un ostacolo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto i vigili del fuoco di Varese, un’ambulanza e l’elisoccorso di Como. Un uomo di 58 anni è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Pochi minuti dopo, alle 7:33, un secondo incidente ha amplificato i disagi sulla stessa autostrada, nel tratto tra Origgio Ovest e Legnano: due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Anche in questo caso, sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese. Un’ambulanza è stata inviata sul luogo per prestare assistenza ad una persona ferita, un 48enne, ma sembra che l’uomo non sia neppure stato trasportato in ospedale.