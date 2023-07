Incidente viale Fulvio Testi, muore pedone investito da moto. Trentenne grave in ospedale

Milano, 15 luglio 2023 - E’ di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto oggi pomeriggio, una decina di minuti dopo le 17, in viale Fulvio Testi, a Milano. Un uomo 73 anni è deceduto dopo essere stato investito da una moto, mentre il centauro, un uomo di 30 anni, è stato trovato dai soccorritori del 118 a terra incosciente, con un trauma cranico e con ferite al bacino e a entrambe le gambe. Il personale dell’Area unica per l’emergenza urgenza (Areu), intervenuto tempestivamente con automedica e due ambulanze ha intubato e trasportato il 30enne in codice rosso all'ospedale di Niguarda. Mentre per l’anziano non c’è stato nulla da fare, all’arrivo dei soccorsi era già deceduto. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti della Polizia locale