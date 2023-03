Sos monopattini, due incidenti in poche ore In ospedale un uomo e un bambino di 12 anni

Due gravi incidenti in monopattino nel giro di undici ore. Il primo alle 7 del mattino, il secondo a metà pomeriggio. In ospedale un cinquantunenne italiano che stava andando a lavorare e un dodicenne che stava percorrendo le strade di San Siro sulla sua tavoletta elettrica: a preoccupare sono maggiormente le condizioni dell’uomo, che ha riportato un trauma cranico ed è tuttora ricoverato al Niguarda.

L’episodio che lo ha visto come sfortunato protagonista è andato in scena qualche minuto dopo le 7 all’angolo tra viale Jenner e via Resegone: l’uomo in monopattino, proveniente da via degli Imbriani, è caduto da solo, senza il coinvolgimento di altri veicoli; l’impatto con l’asfalto è stato piuttosto violento, e il cinquantunenne è rimasto a terra. I sanitari di Areu lo hanno intubato e portato in ospedale. I rilievi dei ghisa non avrebbero riscontrato buche o altre anomalie sul manto stradale in quel tratto di viale Jenner. Attorno alle 16, il secondo incidente, che ha visto coinvolto un dodicenne di origine egiziana: stando a quanto finora ricostruito dalla polizia locale, il ragazzino, proveniente da piazza Esquilino, avrebbe allargato un po’ troppo la curva, invadendo la corsia opposta di via Zamagna e finendo praticamente addosso a un furgone; il conducente se l’è trovato davanti all’improvviso e non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto, cercando di limitarlo con una brusca frenata.

Inizialmente, il quadro clinico del minorenne sembrava particolarmente grave, ma con il passare dei minuti l’allarme è rapidamente rientrato: il tredicenne è sempre rimasto cosciente sia durante i primi soccorsi sia durante il trasporto in ambulanza all’ospedale Niguarda. Stando alle prime informazioni, il minorenne non indossava il casco protettivo, che è obbligatorio per gli under 18 e che avrebbe certamente attutito gli effetti dell’impatto frontale con il camioncino.

N.P.

M.V.