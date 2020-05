Milano, 6 maggio 2020 - Tragedia sfiorata nella notte tra martedì e mercoledì 6 maggio a Vizzolo Predabissi, sulla A58, la Tangenziale est esterna di Milano. Era da poco passata la mezzanotte quando, all'uscita del casello Teem di Vizzolo Predabissi, il conducente di un autoarticolato alimentato a Metano, ha perso il controllo del mezzo pesante andando a schiantarsi sulla barriera stessa del caselo. Fortunantamente non c’è stata fuoriuscita di gas e non ci sono stati feriti. Illeso ma sotto choc il conducente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata.

© Riproduzione riservata