Sedriano, Gioele Bruto muore nello schianto frontale con un furgone. Stava andando a studiare

Pregnana Milanese (Milano) – Sgomento e dolore a Pregnana Milanese per la morte di Giole Bruto 19 anni, vittima giovedì pomeriggio di un grave incidente stradale a Sedriano. Il giovane che era alla guida di una Renault Clio quando si è scontrato frontalmente con un un furgone che proveniva dalla direzione opposta, lungo la Strada Provinciale 239, all'altezza del sottopasso dell'Autostrada A4. L'incidente è avvenuto poco dopo le 14.30. Sembra che Giole stesse andando a fare le ripetizioni.

La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale ma secondo quanto ricostruito l'auto del giovane pregnanese arrivava dalla rotatoria di Rogorotto (Arluno) e andava verso Sedriano. L'altra vettura arrivava dalla direzione opposta. La Clio del 19enne avrebbe invaso leggermente la corsia opposta. L'impatto è stato atroce. È scattato immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, mentre la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e l’elisoccorso. Il 19enne è stato estratto dalle lamiere ma per lui non c'è stato nulla da fare. È deceduto sul colpo a causa dei gravissimi traumi riportati. Ferito in modo lieve il conducente del furgone, un 32enne, che ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il traffico lungo la provinciale è stato deviato per permettere alle forze dell'ordine di fare tutti gli accertamenti. Giovedì pomeriggio a quell'ora pioveva , non è da escludere che l'acqua, le gomme o forse l'asfalto bagnato possano aver avuto un ruolo nell'incidente. Gli agenti della polizia locale hanno fatto i rilievi sul tratto di provinciale e ascoltato la testimonianza dell'altro automobilista per ricostruire la dinamica dello scontro, ha posto sotto sequestro i veicoli coinvolti e ha inviato gli atti in Procura. Come atto dovuto il conducente del furgone verrà indagato per omicidio colposo, mentre sulla salma dello studente 19enne nei prossimi giorni verrà disposta l'autopsia. Giole viveva con la famiglia a Pregnana Milanese e aveva giocato nella Pregnanese Calcio. Incredulità quando nel tardo pomeriggio di giovedì si è diffusa la notizia. Ora la comunità pregnanese attende il funerale per dare l'ultimo saluto al giovane studente.