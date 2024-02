Incidente a Pessano: il ciclista investito lotta ancora fra la vita e la morte

Pessano con Bornago (Milano), 5 febbraio 2024 - Ha un figlio coetaneo del 21enne che domenica pomeriggio l'ha investito mentre era in bicicletta con un amico, morto sul colpo nell'impatto, mentre lui, 56enne di Pessano, lotta ancora fra la vita e morte. Sono ore decisive per la sua sorte, il ferito ha un trauma cranico, il bacino fratturato e altre gravi lesioni. Il giovane automobilista del Pavese che ha travolto i ciclisti sulla Provinciale era stato a fare visita a un parente a Bussero e, secondo la prima ricostruzione della dinamica, sarebbe andato dritto alla curva che immette alla rotonda e quindi sulla Sp 215, nella stessa Pessano, invadendo la corsia dove c'erano i biker, che non hanno potuto evitarlo.

Il ragazzo è stato sottoposto a drug e alcol test. Per Claudio Albergoni, 67enne di San Donato Milanese, non c'è stato niente da fare. Troppo gravi nel suo caso le conseguenze dello scontro.