Incidente a Pessano con Bornago, auto investe due ciclisti alla rotonda: un morto e un ferito gravissimo

Pessano con Bornago (Milano), 4 febbraio 2024 - Tragico schianto sulla rotonda, un’automobile falcia due ciclisti. Uno di loro, un 67enne di san Donato Milanese, è morto sul colpo. Il secondo, un 56 enne di Pessano con Bornago, lotta per la vita all'ospedale di Niguarda: le sue condizioni sono gravissime. Al volante dell'auto investitrice, una Opel Agila, un ragazzo di 21 anni residente a Borgarello, nel Pavese.

Pessano con Bornago, auto investe due ciclisti

Sono ancora poco chiari e comunque ufficiosi i contorni della tragedia che si è compiuta nel primo pomeriggio, sulla rotonda della provinciale 215 a Pessano con Bornago, nel Milanese. Secondo una prima ricostruzione l'autovettura percorreva il rondò quando avrebbe sbandato, investendo in pieno i due ciclisti, in arrivo dal centro abitato.

Poco da fare per la vittima, rimasta a terra esanime. Il suo compagno è stato trasportato d'urgenza in ospedale, in condizioni disperate. Un lenzuolo azzurro a coprire il corpo senza vita durante le operazioni di rilievo, durate diverse ore, a cura dei carabinieri di Pioltello e di Carugate. Ai militari il compiuto di avvertire della tragedia i familiari del ciclista deceduto. Sull'origine dello schianto varie ipotesi: fra queste, tutta da ufficializzare, quella di un colpo di sonno al volante.