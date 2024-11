Scontro auto-moto in via Pellegrino Rossi: morto il passeggero della due ruote

Milano, 2 novembre 2024 – Incidente mortale alle 13.30 di sabato 2 novembre in via Pellegrino Rossi. Secondo le prime informazioni, un'auto e una moto si sono scontrate per motivi ancora da accertare: il giovane passeggero della due ruote, un 24enne di cui ancora non è nota la nazionalità, è stato sbalzato dalla sella ed è deceduto a causa del violento impatto; il conducente ventenne è stato accompagnato in codice giallo al San Gerardo di Monza per i traumi riportati.

Nello schianto è stato coinvolto anche un ciclista di 69 anni, finito in codice verde al Niguarda. Illeso l'automobilista. Subito dopo l'incidente, sono arrivati in via Rossi anche i genitori del ragazzo deceduto, a loro volta soccorsi dai sanitari di Areu per un malore.

Le indagini sulla ricostruzione dell'accaduto sono affidate agli agenti del Radiomobile della polizia locale.