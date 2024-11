Incidente a Milano, auto si schianta contro un albero: grave un ragazzo di 22 anni

Milano, 28 novembre 2024 – In auto si schiantano contro un albero, in via Salesina a Milano. Ad avere la peggio, tra due giovani, è un ragazzo di 22 anni che ora è ricoverato in gravi condizioni dopo che l'auto a bordo della quale viaggiava è finita contro una pianta ad alto fusto la notte scorsa. Secondo la ricostruzione degli agenti della Polizia locale, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Un ventiseienne che era con il ferito è rimasto sostanzialmente illeso. Il ventiduenne è ricoverato all'ospedale Policlinico.

Notizia in aggiornamento