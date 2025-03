Incidente nel cantiere del PalaItalia: operaio ferito

Il carico sospeso di pannelli di cartongesso gli è rovinato addosso dall’alto, centrandolo all’addome. L’impatto e la successiva rovinosa caduta hanno provocato la frattura del bacino a un ventitreenne di origine egiziana, operaio al lavoro nell’area del quartiere Santa Giulia dove sta sorgendo il PalaItalia; il giovane nordafricano è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, nella zona di cantiere dell’impianto che ospiterà le partite di hockey su ghiaccio maschile ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina del 2026. Dopo i sanitari di Areu, in via Bonfadini sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli, per ricostruire l’accaduto e accertare che siano state rispettate le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Stando ai primi accertamenti, il ventitreenne è regolarmente assunto in una ditta che sta effettuando lavori a Santa Giulia.