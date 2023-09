Operaio precipita da 10 metri mentre lavora nelle fondamenta di un palazzo: recuperato con la gru dai vigili del fuoco

Milano – Incidente sul lavoro alle 16.20 in un cantiere edile di via Melchiorre Gioia angolo viale della Liberazione. Un operaio 46enne di origine egiziana è precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre stava lavorando nelle fondamenta di un palazzo in costruzione.

Per soccorrerlo, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del nucleo specializzato Speleo-alpino-fluviale (Saf), che lo hanno imbragato e portato su con una toboga, per poi affidarlo alle cure dei sanitari di Areu.

Il 46enne non ha riportato gravi ferite: è stato accompagnato in codice giallo in ospedale. Nel cantiere sono intervenuti anche i carabinieri e gli agenti della Freccia della polizia locale specializzati in normative di sicurezza sui luoghi di lavoro.